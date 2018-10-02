Denizli'de ‘Seçmen Çakşırı' bitkisi çalıştayı

Denizli'ye özgü endemik bir tür olan ve ‘Seçmen Çakşırı' olarak da adlandırılan ‘Ekimia ozcan-secmeni' türünden olan bitkinin neslinin yetiştiği bölgede yürütülen baraj faaliyeti nedeniyle tehlike altında olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, Denizli'ye özgü endemik bir tür olan ve ‘Seçmen Çakşırı' olarak da adlandırılan ‘Ekimia ozcan-secmeni' türü ile ilgili olarak “Tür Eylem Planı Çalıştayı” Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen çalıştayda, Seçmen Çakşırı bitkisinin neslinin tehdit altında olduğuna dikkat çekilerek bitkinin korunması amacıyla neler yapılabileceği ele alındı. PAÜ Biyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Semiz'in yürütücülüğünü yaptığı eylem planı projesinde, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol'da botanik uzmanı olarak yer aldı. Çalıştaya Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Denizli Orman ve Şube Müdürü Hamdi Akan ve Denizli ilinin kamu temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Kılınçarslan, Seçmen Çakşırı bitkisinin endemik bir bitki türü olduğunu ve yakın gelecekte ciddi tehdit altında olacağını belirterek mutlak korunması gerektiğini ifade etti.

“Bitkinin neslinin tehlike altına girmesinin en önemli nedeni baraj faaliyeti”

Çalıştayda bitkinin ilk bilim dünyasına keşfini sağlayan ve bu projede projenin botanik uzmanı olarak görev alan Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol ise bitkinin mevcut durumu, koruma tedbirlerinin neler olması gerektiği açıklayan bir sunum yaparak, Seçmen Çakşırı bitkisinin neslinin tehlike altına girmesinin en önemli nedeninin alanda yapılacak olan baraj faaliyeti olduğunu söyledi. Bu anlamda bitkinin taşınması çalışmalarının yapılması ve türün biyolojisinin eksiksiz anlaşılması için yapılması gerekenleri bildiren Şenol, bu proje ile öngörülen hedeflerin yakalanması halinde türün yok olma tehlikesinden kurtulabileceğine dikkat çekti.