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24 Haziran 2017 12:50

Denizli’de şehitlik ziyareti

Denizli protokolü, Ramazan Bayramı öncesi şehitlik, huzurevi, yetiştirme yurdu ve çocuk yuvasını ziyaret etti.

Denizli’de şehitlik ziyareti

24 Haziran 2017 12:50

Şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua eden protokol, yurtta kalan çocuklara da bayram hediyesi verdi.


Denizli protokolü askeri şehitlik, polis şehitliği, Çocuk Evleri Sitesinde kalan erkek çocukları ile huzurevine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlere Vali Yardımcısı Rifat Ata, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, daire müdürleri, askeri erkan, emniyet müdürleri ve şehit yakınları katıldı.


Önce Asri Mezarlıkta bulunan askeri şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, bazı şehit yakınlarını teselli etti. Daha sonra polis şehitliğine giden protokol üyeleri, burada da Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.


Şehitlik ziyaretinin ardından Yetiştirme Yurduna bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret eden protokol üyeleri, çocuklarla sohbet etti. Sohbetin ardından protokol üyeleriyle bayramlaşan çocuklara, Vali Yardımcısı Ata ve Büyükşehir Başkan Zolan tarafından zarflar içinde bayram harçlığı verdi.


Heyet daha sonra huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek bayramlarını kutladıktan sonra program sona erdi.




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