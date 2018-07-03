Denizli’de seyir halindeki araç alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Çivril’den Seraserli yönünde seyreden Süleyman İzci idaresindeki 20 LB 130 plakalı bir özel araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İlk müdahaleyi araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü Süleyman İzci yaparken aracın alev alması üzerine itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler alevleri söndürürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Süleyman İzci ve araçtaki bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve yangından etkilenmedikleri belirtilirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.