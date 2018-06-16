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16 Haziran 2018 11:14

Denizli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan dumanlar sürücüsünün aracı durdurması ile yerini alevlere bıraktı.

Denizli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

16 Haziran 2018 11:14

Otomobilin alev alev yanması ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale-Denizli yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeki 48 LV 003 plakalı otomobilden dumanlar yükseldiğini gören araç sürücüsü aracı yolun sağ tarafına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada otomobildeki dumanlar yerini alevlere bırakarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar aracın çevresini boşaltırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Alevlere müdahale eden ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınabildi. Araç sürücüsünün isminin henüz tespit edilemediği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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