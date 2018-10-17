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Denizli'de silah operasyonu

Denizli’nin Buldan ilçesinde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesinin 7 farklı bölgesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Polis ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı silah ve mermiler ele geçirildi.


Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, firari 2 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

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