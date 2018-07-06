Denizli’de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Denizli-Pamukkale yolu kenarında bulunan sulama kanalına ait dağıtım kuyusunun yanından geçen bir vatandaş, kuyu içinde ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyu çevrisinde güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyu tahliye etti. Suyun taliye edilmesinin ardından ceset, kuyudan çıkartıldı.

30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.