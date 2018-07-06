Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 14:25

Denizli’de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Denizli-Pamukkale yolunda bir sulama kanalının dağıtım kuyusunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Denizli’de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

06 Temmuz 2018 14:25


Alınan bilgiye göre, Denizli-Pamukkale yolu kenarında bulunan sulama kanalına ait dağıtım kuyusunun yanından geçen bir vatandaş, kuyu içinde ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyu çevrisinde güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyu tahliye etti. Suyun taliye edilmesinin ardından ceset, kuyudan çıkartıldı.


30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.


Polis ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç