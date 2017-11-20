Denizli Büyükşehir Belediyesi, kamyon ve tır parkı projesini hayata geçiriyor. Proje ile şehir merkezinde düzensiz parklanmaya neden olan, gerek kötü görüntüsü gerekse sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacak. Düzenli parklanmanın yanında yol kenarlarında gecelemek zorunda kalan kamyon ve tır şoförleri için de çeşitli sosyal alanlar yapılacak. Bu sosyal ve kültürel alanlardan da hizmet alabilecek kamyon ve tır şoförleri güvenlik ve konfor açısından da rahata kavuşacak. Bozburun Mahallesi yakınlarında yaklaşık 45 dönüm arazi içerisinde yapılacak park, 99 tır, 60 kamyon ve 49 otomobil kapasiteli olacak. Bodrum ve zemin kat olmak üzere bin 350 metrekare kapalı alanı olacak tesis toplamda 2 bin 278 metrekare alana kurulacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli trafiğinin rahata ve konfora kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, bu aşamada kamyon ve tır garajının da çok önemli olduğunu belirtti. Ağır vasıta araçların parklanması konusunda gerek esnaftan gerekse vatandaşlardan çok talep aldıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, kamyon ve tırların şehir merkezinde oluşturdukları düzensiz parklanmların trafiği olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Özellikle şehir dışından gelen kamyon ve tırların Üçgen, çevresindeki sokak ve caddeler ile çevre yolları kenarlarında yoğun olarak konakladıklarını, bunun da gerek trafik gerekse görüntü anlamında sorun oluşturduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "Kamyon ve tır şoförlerimizin sokak ve cadde kenarlarında konaklaması hem kendi konforları hem de bölgede oturan vatandaşlarımız açısından olumsuzluk yaratıyordu" dedi.

Kamyon ve tır parkı ile Denizli’nin uzun süredir ihtiyacı olan bir projeyi daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Ağır vasıtalarımızın trafikte olumsuzluk yaratmasının yanında park yeri bulamayan araç şoförlerimiz de zorluk çekiyordu. Bu konuda kamyon ve tır şoförlerimiz dertli. Yaptığımız kamyon ve tır parkı ile şoförlerimiz kendileri için gerekli olan hem sosyal tesislere kavuşacak hem de güvenli bir alanda konaklayacak. Yapımına başladığımız tesisimiz şimdiden Denizlimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.