Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Çardak Havaalanı Kavşağı’nda meydana geldi. Zehra E. idaresindeki 32 YB 432 plakalı otomobil, kavşakta Halil Kelle yönetimindeki plakası olmayan motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kelle ile yanında bulunan Bayram Hor yola savruldu. Kazanın ardından bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederken, Hor olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Kelle ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Hor’un cenazesi de olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Zehra E. ise polis tarafından gözaltına alındı.