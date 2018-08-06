Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kazada çarpışmanın etkisi ile otomobil parçalanırken, kamyonet ise şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan-Güney karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, hatalı sollama yüzünden kaynaklandığı öne sürülen kazada İsmail Saman (49) idaresindeki 64 NB 356 plakalı otomobil, Muhteşem Hakan İlkkutlu’nun yönetimindeki 34 BE 9469 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan otomobil taklalar atarak ters dönerken, kamyonet ise kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanarak otomobil içerisinde sıkışan sürücü İsmail Saman olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ömer Şahal ise yaralı olarak çıkarıldı. Saman’ın cansız bedeni ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Kazada yaralanan Şahal ve İlkkutlu ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Otomobil çarpışmanın etkisiyle parçalandı

Kaza sonrası otomobilden koparak yola savrulan kapı, lastik ve motor parçaları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazada ayrıca çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan bavul ve çeşitli malzemeler de yola savruldu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada otomobil çekici, şarampole yuvarlanan kamyonet ise vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Saman’ın cesedi ise Buldan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.