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27 Ağustos 2018 23:33

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

27 Ağustos 2018 23:33


Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolunun 25. kilometresinde Gürlek Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara istikametin gittiği öğrenilen Muzaffer Akgün (63) idaresindeki W 23811 C yabancı plakalı araç önünde seyir halinde olan Erol Deste (41) yönetimindeki 20 H 9467 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada sürücüler Akgün ile Deste yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan Güldan Akgün (59) ise olay yerinden hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışan sürücü Akgün ile eşi olduğu öğrenilen Güldan Akgün’ün cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde bulunan 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Güldan Akgün’in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazadan dolayı karayolunda trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlanırken, araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Öte yandan, kazaya karışan otomobilin Avusturya plakalı olduğu ve Akgün ailesinin gurbetçi olduğu öğrenildi. Olayda ayrıca otomobilin ön tarafının paramparça olması ise yaşanan kazanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.




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