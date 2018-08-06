Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, dikkatsizlik yüzünden yaşanan kazada, Albayrak Bulvarından Gümüşler istikametine giden Mutlu Bala yönetimindeki 06 EAE 44 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muharrem Özer’in (75) kullandığı LB MG 36 yabancı plakalı otomobil ile Kaynarca Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkarak savrulan yabancı plakalı otomobil devrildi. Kaza sonrası yabancı plakalı araçta bulunan Muharrem- Güldane Özer ve Ayşe Meşe ile diğer otomobilin sürücüsü Mutlu Bala araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ardından olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yaralı sürücülerden Muharrem Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.