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22 Mayıs 2018 00:25

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

22 Mayıs 2018 00:25


Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi.


İddialara göre, trafik ışığı ihlalinden dolayı kaynaklanan kazada Ramazan T., idaresindeki 20 ED 925 plakalı otomobil, 19 yaşındaki İlyas Memiş kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen bisikletten savrulan Memiş yola düşerek kafasında yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Memiş’i Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak Memiş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ramazan T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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