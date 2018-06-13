Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza Denizli’nin Honaz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Afyonkarahisar istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan H.A. idaresindeki 20 GJ 910 plakalı kamyon, Gürlek Mahallesi çıkışında karşıdan karşıya geçmek için yola çıkan Ferhat Tunçer’e (29) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya düştüğü yerde hayatını kaybetti. Olaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaparken, 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Tunçer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü H.A. jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şahsın cansız bedeni otopsisi yapılmak hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.