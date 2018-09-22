Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tavas ilçesi, Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanına hafriyat taşıdığı belirtilen Ali Kocabay idaresindeki 06 DC 7668 plakalı kamyon, Seki Mahallesi dağlık yolunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Kocabay, hayatını kaybetti. Kocabay'ın cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Kocabay'ın cansız bedeni Tavas İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.