Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Çaybaşı Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada Hasan Başkan idaresindeki 20 AS 320 plakalı otomobil 20 AT 293 plakalı Mustafa Kızılkaya yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki Y.K., isimli çocuk yola savrularak yaralandı. Küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.K., isimli çocuğun motosiklet sürücüsü Mustafa Kızılkaya’nın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.