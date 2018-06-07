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07 Haziran 2018 22:25

Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüleri yaralanarak sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı.

Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı

07 Haziran 2018 22:25


Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi Meyele mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Özcan C., yönetimindeki 45 LG 190 plakalı otomobil, Muammer Y., idaresindeki 35 TEY 63 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 araç sürücüsü de otomobiller içerisinde yaralanarak sıkıştı. Yaralanan Özcan C., ve Muammer Y., yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrasında çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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