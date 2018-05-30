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30 Mayıs 2018 14:10

Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yoldan çıkarak takla atan araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

30 Mayıs 2018 14:10


Kaza Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine doğru ilerleyen Mustafa U. idaresindeki 09 AG 139 plakalı otomobil, henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan eşi Nilüfer U. ve kızı N.F.U. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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