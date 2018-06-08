Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

Kaza Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen öğrenilemeyen 20 GJ 969 plakalı hafriyat kamyonu, Acıpayam istikametine seyir halinde olan Reyhan Dana idaresindeki 48 ET 502 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Burcu ve Salih Dana sıkışarak yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.