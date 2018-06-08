Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 15:22

Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 3 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

08 Haziran 2018 15:22


Kaza Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen öğrenilemeyen 20 GJ 969 plakalı hafriyat kamyonu, Acıpayam istikametine seyir halinde olan Reyhan Dana idaresindeki 48 ET 502 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Kazada otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Burcu ve Salih Dana sıkışarak yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    28°C
  • Pazartesi
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç