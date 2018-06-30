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30 Haziran 2018 15:06

Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

30 Haziran 2018 15:06


Edinilen bilgilere göre kaza, Buldan ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Mahalleye çöp toplamaya giden Mehmet Güngör yönetimindeki 20 RK 210 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrol çıkması sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü ile birlikte temizlik görevlileri Mustafa Doğru ve Muammer Bağrıaçık yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile önce Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine ardından ise Servergazi Devlet Hastanesine sevk edildi. İddialara göre, kamyonun freninin boşalması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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