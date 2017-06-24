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24 Haziran 2017 14:00

Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

24 Haziran 2017 14:00


Kaza, saat 12.45 sıralarında Çameli ilçesi Fethiye-Çameli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Yavaşoğlu idaresindeki 33 KKU 90 plakalı hafif ticari araç, petrol istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola çıkmaya çalışan Selahattin Yıldırım yönetimindeki 20 YZ 322 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle otomobil yolda ters dönerken, hafif ticari araç takla atarak, yoldan çıktı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan Buse Yavaşoğlu ile Ümit Yavaşoğlu yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Ümit Yavaşoğlu ve diğer yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Selahattin Yıldırım Denizli Servergazi Devlet Hastanesine, diğer yaralılar Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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