Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

Kazada yaralıları ise o anda tesadüfen olay yerinden geçen bir itfaiye eri çıkardı.

Kaza Bozkurt ilçesi Başcesme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine gittiği öğrenilen Ümmet Aker (60) idaresindeki 55 AAT 019 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve yaralanan 4 kişiyi o esnada tesadüfen olay yerinden geçen itfaiye eri Çağlayan Birgi çıkardı. Birgi’nin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kazada aynı aileden oldukları belirlenen sürücü ile birlikte eşi Hatice Aker (75), Ö.A. (13) Melek Aker (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.