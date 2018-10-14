İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

Denizli’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Denizli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Muhammmet Serdar Ağar idaresindeki 20 DG 786 plakalı otomobil, Bozkurt ilçesi girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen Serdal Yüce'nin yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü ile otomobiller içerisinde yolcu olarak bulunan Yeliz Ağar, Mustafa Kılıçarslan ve Özgür Dolanbay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 acil servis ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.