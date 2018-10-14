Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

Denizli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammmet Serdar Ağar idaresindeki 20 DG 786 plakalı otomobil, Bozkurt ilçesi girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen Serdal Yüce'nin yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü ile otomobiller içerisinde yolcu olarak bulunan Yeliz Ağar, Mustafa Kılıçarslan ve Özgür Dolanbay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 acil servis ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.