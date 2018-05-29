Denizli’de trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi 7013 Sokak’ta meydana geldi. Murat Günbakan (24) idaresindeki 20 M 0705 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs Muhammet Keçecioğlu’nun yönetimindeki 20 AAC 164 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait sokak hayvanlarını toplamada kullanılan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs yan yatarak durabildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte dolmuş içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi ve diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun sağ tarafından gelen hayvan toplama aracı 4 yola geldiği esnada sol taraftaki yoldan aşağı doğru inen dolmuşun arka tarafına yakın bir kısmına çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş devrilerek yan yatıyor. Daha sonra iki araçta kameranın görüş açısında çıkıyor.

Kazanın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.