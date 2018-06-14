Denizli’de trafik kazasında ölen üç kişi gurbetçi çıktı

Edinilen bilgiye göre, Medet Mahallesi istikametine giden Mustafa Uraz (75) idaresindeki 09 BS 583 plakalı araç, karşı yönden gelen Hüseyin Tepedüzü yönetimindeki 48 V 5363 plakalı otomobille Tavas ilçesi Medet-Nikfer Mahalleleri arasındaki yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından sürücülerle birlikte Havane Tepedüzü (66) otomobiller içerisindeki sıkıştıkları yerde hayatlarını kaybetti. Kazada ölen Hüseyin ve Havane Tepedüzü’nün 3 gün önce Almanya’nın Hamburg kentinden memleketleri olan Tavas ilçesine geldikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden diğer otomobil sürücüsü Uraz’ın da gurbetçi olduğu ve Almanya’da yaşadığı öğrenildi.