Denizli'de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Pamukkale Üniversitesi ve Yüksekokulları ile üniversite yurdunun sorunları ve güvenliğinin görüşüldüğü ‘Üniversite Güvenlik' toplantısı, Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Vali Yardımcısı Kemal İnan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şakir Yılmaz, KYK Müdürü Mustafa Sabri Ak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Karahan, üniversite ile ilgili tüm sorunları ve talepleri değerlendireceklerini söyleyerek; “Üniversitelerimizde güvenlik konusunu çok önemsiyoruz ve geleceğimiz adına daha da yukarıya taşınması için elimizden gelenin daha fazlasını yapmanın gayretinde olacağız. Bu konuda bize ve tüm muhataplarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Zaman içerisinde bize iletilen sorun veya talepleri tekrar tekrar değerlendirip huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve gereken bütün tedbirleri alacağız. Elde edilen kazanımlardan taviz vermeden, şehrimizin diğer alanlarda gösterdiği başarılara yakışır bir şekilde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince slayt eşliğinde sunum yapıldı. Üniversite ile ilgili tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi.