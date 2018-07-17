Denizli’de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama

Operasyonlarda uyuşturucu satmaktan cezaevinde olan bir şahsın dışarıdaki uyuşturucu trafiğine yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-16 Temmuz tarihleri arasında operasyonlar yapıldı. Kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen R.T. ve beraberindeki kadın işbirlikçisi E.G, Afganistan uyruklu suç ortaklarından satmak üzere uyuşturucu madde temin ettikleri sırada suçüstü yakalandı. Kullandıkları kiralık araçlar ve farklı şahıslar adına kayıtlı telefon hatları ile Denizli’nin farklı bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerden farklı zamanlarda uyuşturucu madde satın alan 10 kişi soruşturmaya dahil edildi. Uyuşturucu madde sattıkları şahısların polise yakalanmaları durumunda kendilerini ifşa edeceğinden çekinen ve bu nedenle de yalnızca daha önceden tanıdıkları referanslı şahıslara uyuşturucu madde satan 2’si Afgan uyruklu 4 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"5’i yabancı uyruklu olmak üzere 11 kişi tutuklandı"

10 Temmuz’da yapılan operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yapan 3 İranlı şahıs gözaltına alındı. Antalya yolu üzerinde yakalanan İranlı şüpheliler ve önceki tarihlerde şebekeyle bağlantılı olarak uyuşturucu madde satarken yakalanıp tutuklanan ve halen cezaevinde olan E.Y.’den uyuşturucu madde temin eden 12 şahsa da işlem yapıldı. Polis tarafından 4-16 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde suçlarına karışan 33 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçu şüphesiyle adli mercilere sevk edilen 14 şüpheliden 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 11 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden ele geçirilen 102 gram metamfetamine, 57 gram esrara, 35 gram eroine, 11 adet uyuşturucu hapa, 13 gram skunk maddesine, 5 adet LSD maddesine ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 4 bin 30 Türk Lirası paraya el konuldu.