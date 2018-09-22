Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı

Denizli'de polis tarafından yabancı uyruklu şahısların yoğunlukta kaldığı apartlara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildi. Ekipler Denizli'ye getirilen uyuşturucu maddelerin sokağa dağıtılmadan toplu olarak yakalanabilmesi amacıyla operasyonu gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şahısların yoğunlukta bulunduğu kiralık apartlara yönelik düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri apartların içerisinde asma tavan aralığı, banyo-tuvalet havalandırmaları gibi yerlere zula yapılarak saklanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda toplamda 504 gram metamfetamin, 700 gram eroin, 300 gram esrar ve 130 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla 15'i yabancı uyruklu olan 43 kişi gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen ve 12'si Afgan ve İran uyruklu olan 30 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca 34 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.