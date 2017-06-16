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16 Haziran 2017 11:23

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve aralarından yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 19 kişi tutuklandı

16 Haziran 2017 11:23

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklandı.


Denizli Emniyet İl Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üst üste yaptığı operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmadı. Uyuşturucu madde imali ve ticareti yapmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Zehir tacirlerine yönelik ihbarları değerlendiren ekipler, torba evi olarak kullanılan adresleri tespit etti. Ekipler, daha sonra operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evlere ve zehir tacirlerini kullandığı otomobillerde yaptığı aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin 165 gram esrar, 141 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 9 gram afyon sakızı, 8 gram kokain maddesi ile 90 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyon kapsamında aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 35 şüpheli şahıs yakalanarak, göz altına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. 35 şüpheli şahıstan 19’u mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak, ceza evine gönderildi.




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