İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 kişi tutuklandı

Denizli polisi, İstanbul’dan kurye yoluyla getirdikleri uyuşturucu maddeyi kentte satmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişiyi yakaladı.

Denizli polisi, İstanbul'dan kurye yoluyla getirdikleri uyuşturucu maddeyi kentte satmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişiyi yakaladı. Hakim karşısına çıkan 1'i kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirip sattığını belirlediği kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, zehir tacirlerine yönelik 3 ay süren çalışmaların ardından belirlediği adres ve araçlara operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kuryelik yaptığı öne sürülen Ş.S., S.K. A.A. ile kadın şüpheli Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Operasyonda, 150 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucuları tartmada kullanılan hassas terazi ele geçirildi.



Öte yandan polisin olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen U.G.'yi de geçtiğimiz günlerde yakaladığı, şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.