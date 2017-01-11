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11 Ocak 2017 11:04

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

11 Ocak 2017 11:04

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve nakil eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Takibe aldıkları bir aracı durduran ekipler yaptıkları aramada satışa hazır vaziyette 11 ayrı paket halinde 10 gram eroin maddesi, 1 paket halinde 0,58 gram metamfetamin maddesi, 7 adet suboxone hap, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Araç sahibinin evinde de köpek yardımıyla arama yapan polis, bahçeye bir poşet içinde gizlenen 2 bin 500 gram esrar maddesini ele geçirdi.
Operasyonla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.



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