Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kente İstanbul ve çevre illerden uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Şebeke üyeleri ile bağlantılı olarak bir yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen U.G. 100 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Çalışmalarını sürdüren görevliler, Y.Ö. isimli kadın şüpheli ve A.A. isimli erkek şüpheliden uyuşturucu madde temin eden Ş.S. ve S.K.'nın ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 53 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.