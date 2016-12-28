Denizli’de uyuşturucu operasyonu

Denizli’de düzenlen uyuşturucu operasyonunda ecstasy hap, kokain, eroin ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen şahısları tespit etti. Ekipler, plakası belirlenen bir araçta ve araçtaki şahıslarda uyuşturucu madde olduğu yönünde istihbari bilgi elde ederek, aracı durdurdu. Araçta ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 197 adet ecstasy hap, 20 gram kokain maddesi, 4 gram eroin maddesi ve 3 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.