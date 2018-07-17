Denizli’de vatandaşların su eylemi

Vatandaşlar, iş makinelerinin açtığı su kanallarını elleriyle doldurmaya çalıştı. Ekiplere taş atan vatandaşlara jandarma ekipleri müdahale etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından son aylarda birçok doğal kaynak suyunun başka noktalara taşınması için başlatılan çalışma, vatandaşların tepkisine neden oldu. Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Uzunpınar Mahallesi’nde içme suyu isale hattının DESKİ ekipleri tarafından Karahayıt Mahallesi’nde taşıma çalışması Uzunpınar Mahallesi sakinlerini sokağa döktü. Sabah saatlerinde mahalleye giden DESKİ ekipleri karşılarında vatandaşları gördü. İçme suyu hattının çekileceği bölgede DESKİ ekiplerini bekleyen vatandaşlar, mahalle suyun yetmediği ve bu çalışmayla suyun Karahayıt Mahallesi’ne taşınacağını belirterek, yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirtti. Hat çekmek için gelen DESKİ ekiplerinin karşısına çıkan vatandaşlar, kepçenin açmış olduğu kanalı taşlarla kapattı. Bir taraftan kepçe hat kazma çalışmaları yaparken, diğer taraftan da vatandaşlar, taşlarla hattı kapatma mücadelesi verdi. DESKİ ekiplerinin ihbarıyla birlikte olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, tepki gösteren vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da DESKİ ekiplerine taş attı. Atılan taşlarla bir DESKİ görevlisinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olaylar vatandaşların dağılmasıyla sona erdi.

Olayın ardından çalışmalar durdu

DESKİ yetkililerinden konuyla ilgili alınan bilgide ise yaşanan olayın ardından çalışmaların durduğu ve yetkililerin bölgeye giderek çevre halkı ile görüşecekleri belirtildi. Olayın tamamen yanlış anlaşıldığı ve DESKİ’nin hiçbir yeri susuz bırakacak bir çalışmasının olmayacağı kaydedilirken, bölgede yapılan çalışmanın mevcut su kaynağının boşa akmaması için şebekeye bağlanması amacıyla yürütülen proje olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca DESKİ’nin görevinin suyun boşa akıtılmasını önleyerek ve israf edilmeden vatandaşlara ulaştırılmak olduğu ifade edildi.

Öte yandan, olayda yaralanan DESKİ görevlisinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.