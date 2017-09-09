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09 Eylül 2017 14:07

Denizli’de vergi rekortmenleri açıklandı

Maliye Bakanlığının vergi rekortmenlerini açıklamasının ardından Denizli Vergi İdaresi, il bazında ilk 100’e giren firmaları açıkladı.

Denizli’de vergi rekortmenleri açıklandı

09 Eylül 2017 14:07


Denizli Vergi İdaresinin açıkladığı listenin başında 29 milyon ile Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi yer alırken, Denizli Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi 15 milyon ile ikinci sırada yer aldı. İlk 100’de, sanayi, tekstil ve inşaat firmaları yer alırken, listedeki tek özel hastane Denizli Cerrahi Hastanesi oldu. Listeye giren yaklaşık 20 firma isminin açıklanmasını istemedi.


Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, bu unvanı korumak istediklerini belirterek, “2009 yılında 5 doktorun ortaklığıyla kurulan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, şu anda 110 yatak kapasitesine ve akademisyenlerinde içinde olduğu 50’nin üzerinde hekime sahip. Vergi rekortmenleri listesinde 2 yıldır yer alan tek özel hastaneyiz. Kurumumuzun rekortmenler listesinde ilk 50’ye girmesi bizler için gurur verici bir durumdur ” dedi.




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