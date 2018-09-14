İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de vinç kazasında hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e çıktı

Denizli’ de bir inşaatta meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden işçi sayısı 3’e çıktı.

Denizli' de bir inşaatta meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e çıktı. İşçilerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer ikisinin ise PAÜ Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazada yaralanan bir işçinin ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.


Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamlaraltı Mahallesi'nde seyir tepesinde yapay şelale inşaatında çalışan vincin makaralı sistemi koptu. Olayda ilk belirlemelere göre vincin ucundaki sepette bulunan ve yaklaşık 30 metreden düşen taşeron firma çalışanı 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 işçiden 2'si tedavi altına alındıkları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Kazada ağır yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.