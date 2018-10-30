Denizli'de yaklaşık 9 bin felçli hastası var

Dr. Çağatay Öncel, kentte 9 bin felçli hasta olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çağatay Öncel, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Öncel, inmenin beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucu ani olarak gelişen, kol ve bacakta güçsüzlük (felç), uyuşukluk, yüzde kayma, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu gibi bulgularla seyreden bir hastalık olduğunu ifade etti. Denizli'de yaklaşık 9 bin inme hastası olduğunu kaydeden Öncel, "Geçen yıl ülkemizde kırk bin kişi inmeden dolayı hayatını kaybetmiştir. Yaşla sıklığı artan bir hastalıktır. En önemli risk faktörü yüksek tansiyondur, sonra şeker hastalığı, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları, uyku apne sendromu, fazla kilo, sigara ve durağan yaşam gelmektedir. Felce, bunamaya ve ölüme yol açabilen inmeden korunmak için yüksek tansiyon ve şeker hastalığı mevcutsa kontrol altına alınmalıdır. Yüksek kolesterol kontrol altına alınmalıdır. Sigara kesinlikle kullanılmamalıdır. Düzenli yürüyüş yapılmalıdır. Beyaz et, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmelidir. Fazla kilolar verilmelidir. İnme başladıktan itibaren ilk üç saatte hastaneye başvurmanın çok önemli olduğu unutulmamalıdır" dedi.