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23 Mayıs 2018 18:13

Denizli’de yaşayan Çerkesler katledilen atalarını andı

Denizli Kafkas Kültür Derneği (KAFDER) tarafından düzenlenen etkinlik ile kentte yaşayan Çerkesler, 21 Mayıs 1864 sürgününde yitirdikleri atalarını andı.

Denizli’de yaşayan Çerkesler katledilen atalarını andı

23 Mayıs 2018 18:13


Dernek tarafından Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda kentte yaşayan Çerkesler aileleri ile birlikte iftarda bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından, 1864 sürgününde hayatını kaybedenler için şiirler okundu, ağıtlar söylendi. Denizli KAFDER Başkanı Sermet Al etkinlikte yaptığı konuşmada Çerkeslere karşı geçmişte yapılan sürgün ve zulümlere değinerek, 154 yıl önce vatanlarından sürülen Çerkeslerin büyük acılar, trajediler yaşadığını söyledi. Başkan Al, “Bugün yas günümüz. Bugün Çerkes Vatanından sürülüşümüzün 154. yıl dönümü. Rus zulmü altında hayatını kaybetmiş atalarımıza ağlayalım, dua edelim. Bebeğinin öldüğünü günlerce gizleyen anneye ağlayalım, fark edilip bebeği denize atılınca arkasından Karadeniz’e atlayan anneye. Ölen annesinin memesinde süt arayan bebeğe ağlayalım. Bir daha geri dönmesinler diye tarlaları, köyleri, evleri yakılan yarınları çalınan tüm Kafkas halklarına ağlayalım. Bu ağlamalara gözyaşlarımız yetmez. Kafkas halklarının yaşadığı tam bir trajediydi. En dramatik filmlerde bile hayal edilemeyecek acılar yaşadı atalarımız. 1859 yılında başlayan ve son savaş kaybedildiği 21 Mayıs 1864 günü hız kazanan sürgün Çerkesler için soykırım olmuştur. Binlerce insanımıza Karadeniz mezar olmuştur. Yıllarca insan kemikleri, kafatasları vurmuştur Karadeniz’in kıyılarına. 21 Mayıs acıdır bizim için ölümdür, yastır, hasrettir, vatan Hasretidir” dedi.


Etkinliğin sonunda, sürgün kurbanları için Çerkesce dua edildi.




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