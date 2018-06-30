Denizli’de Yaz Spor Okulları başladı

Kurslara 21 branşta 3 bin 820 kişi kayıt yaptırdı.

Her yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları bu yıl da gençleri sporla buluştururken 3 bin 820 sporcu kurslara kayıt yaptırdı. Tüm sporcuların bir arada olduğu açılış her sene olduğu gibi bu yıl da 29 Haziran tarihinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşti. Spor Genel Müdürlüğü’nün 80. kuruluş yıldönümü olan 26 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen açılış etkinlikleri bir başka anlam kazandı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan açılış töreninin ardından 9-11 Aralık tarihlerinde Bosna Hersek’te yapılan Balkan Karate Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan Milli Sporcu Kerem Kaya, genç sporculara deneyimlerini anlattı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, gençleri spor yapmaya davet etti.

Spor okulları kapsamında bu sene basketboldan karateye, eskrimden, taekwondoya kadar 21 farklı branşta kurslar verilecek. Yaz tatilinde engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik çalışmalar yapıldı. Farklı engel gruplarında tenisten judoya, okçuluktan atletizme kadar 12 ayrı branşta kurslar verilecek. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda tecrübeli antrenörler görev alacak.