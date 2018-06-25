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25 Haziran 2018 16:48

Denizli’de yaz spor okulu 29 Haziran da başlayacak

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gençleri sporla buluşturacak.

Denizli’de yaz spor okulu 29 Haziran da başlayacak

25 Haziran 2018 16:48


Yaz okulları kapsamında bu sene basketboldan karateye, eskrimden tekvandoya kadar 21 sportif branşta kurslar verilecek. Tüm sporcuların buluşacağı açılış her sene olduğu gibi Spor Genel Müdürlüğünün kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran’da saat 10.00’da Merkezefendi ilçesi Gümüşler de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. 5-18 yaş grubunu kapsayan kurslar için kayıt sürecinin ise devam ettiği belirtildi. İl Müdürlüğü Antrenörleri tarafından yaz spor okulları kayıtları şehrin farklı noktalarına kurulan stantlarda alınmaya devam ediyor. Kayıtlar açılış tarihinden sonra da dönemler halinde devam edecek. Yaz tatilinde engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik çalışmalar yapıldı. Farklı engel gruplarında tenisten judoya, okçuluktan atletizme kadar 12 ayrı branşta kurslar verilecek. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda tecrübeli antrenörler görev alacak.


Yaz döneminin en çok ilgi gören branşı yüzmede kurslar başladı. Her yıl binlerce gencin yüzme deneyimi yaşadığı Atatürk Yüzme Havuzunda, üç dönem halinde verilecek kurslarda ilk dönemi kapsayan 18 Haziran-13 Temmuz tarihleri kontenjanları doldu. Olimpik standartlara sahip açık ve kapalı havuzlar ile çırpınma havuzundan oluşan komplekste, ikinci dönem 17 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde, üçüncü ve son dönem kurslar ise 14 Ağustos-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak.




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