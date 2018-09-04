Denizli’de yedikleri yemekten zehirlenenlerin sayısı 316’ya yükseldi

Zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye başvuran 316 kişiden 182’si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 134’ünün ise tedavileri devam ediyor.

Merkezefendi ilçesinde yaşanan olayda, zehirlenme olayının bir yemek firmasının düğün ve sünnet törenlerinde hazırladığı yemeklerden kaynaklandığı öne sürüldü. Firmanın geçtiğimiz hafta sonu ilçedeki düğün ve sünnetlerde yaklaşık bin 100 kişiye tavuk çorbası, köfte, pilav, salata ve puding dağıttığı ve bu yemekleri yiyen vatandaşlardan 316’sının ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş şikayetleriyle Devlet Hastaneleri ve özel hastanelere başvurdukları kaydedildi. Dün sabah saatlerinden itibaren hastaneye giden 316 kişiden 182’si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 134’ünün ise tedavileri devam ettiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden zehirlenme olayıyla ilgili yeni bir açıklama yapılarak, sayının arttığı belirtildi. Açıklamada, "3 Eylül sabahı itibariyle ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile kamu ve özel hastanelere başvuran kişi sayısı 316’ya ulaşmış olup, bunlardan şu ana kadar 182 kişi ayaktan taburcu edilmiş, 134 kişinin de tedavisi hastanelerimizin acil ve yataklı servislerinde devam etmektedir. Bugün sabah saatlerinden itibaren olayla ilgili yeni bir vaka başvurusu bulunmamaktadır. Hastaların genel durumu iyi olup, gerekli takipler yapılmakla birlikte konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması için talimat verilmiştir.”