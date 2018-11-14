Denizli'de Yemekmatik dönemi başlıyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, komisyonu olmayan yerli ve milli 'Yemekmatik' kartının Denizli'de faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan Yemekmatik kartı Denizli'de de hizmete giriyor. Federasyon olarak geçtiğimiz yıl diğer yemek kartlarının sektörde oluşturduğu sıkıntılarla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Üçgül, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da desteğiyle kartlardaki komisyon bedelinin yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşürüldüğünü hatırlattı. Herhangi bir komisyon bedeli olmayan yerli ve milli Yemekmatik kartının geçtiğimiz günlerde tanıtımının yapılıp İstanbul ve Ankara'da hayata geçirildiğini aktaran Başkan Üçgül, bundan sonraki aşamada Denizli Lokantacılar Odası olarak işletme sahiplerinden Yemekmatik'e destek olmalarını isteyeceklerini söyledi.

"Yaklaşık 7 milyar TL'lik hacmi olan bir kart"

Başkan Üçgül, Denizli'de odalarına ve farklı diğer kuruluşlara üye olan yaklaşık 2 bin 500 kart kullanıcısı işletmenin olduğunu ifade ederek, "İlerleyen dönemde bu kart kullanıcılarına, Yemekmatik ile ilgili tanıtım amaçlı bir seminer düzenleyeceğiz. Türkiye geneli tahmini 7 milyar liralık hacime sahip olan bu kart için artık Denizli'de de önümüzdeki hafta itibarıyla düğmeye basıp startı veriyoruz. İlk olarak, üyelerimizden birine gelen kartın makinesindeki kurulumu yaptırdık. Bundan sonraki aşamada 2 bin 500 kullanıcının olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"Diğer kartların komisyonları yüksek"

Kartın uygulamaya konulmasının geç kalındığını dile getiren restoran sahibi Ali Akbaş ise, "Bundan 4-5 sene önce gerçekleştirilmeliydi. Yapıldığı takdirde biz milli ve yerli kartımızı kullanmak isteriz. Diğer yabancı kartların komisyon oranları yüksek ama yüksek olmasına rağmen herkes kullanıyor. Milli ve yerli kartımızı seve seve kullanırız" ifadesini kullandı.