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03 Eylül 2018 14:51

Denizli’de yeni adli yıl açılışı gerçekleştirildi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, yargı bağımsızlığına değinerek, “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız hiç olmadığı kadar bağımsız ve tarafsızdır.

Denizli’de yeni adli yıl açılışı gerçekleştirildi

03 Eylül 2018 14:51

Onur ve şahsiyetlerine düşkündür. Tamamen vicdani kanaatlerine göre soruşturmalarını yürütmekte ve hükümlerini vermektedirler" dedi.


Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, bireylerin topluma ve devlete bağlılığının adaletin kalitesine bağlı olduğunu vurgulayarak, yargı mensuplarının hukukun üstünlüğünün korunmasında, adaletin yansız ve etkin bir şekilde dağıtımında gösterdikleri çabanın takdire şayan olduğunu kaydetti.


Denizli’de adli yıl gerçekleştirilen törenle açıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İdare Mahkemesi Başkanı Tamer Taşpınar, Adli Yargıtay Adalet Komisyon Başkanı Halil Ortaköy Baro Başkanı Müjdat İlhan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Yılmaz, adaletin toplum için önemine vurgu yaptı.


Bireylerin topluma ve devlete bağlılığının adaletin kalitesine bağlı olduğunu dile getiren Yılmaz, yoğun bir adli yılın geride kaldığını ve bu yılında yoğun geçeceğini ifade etti. Yılmaz, “Hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız ve avukatlarımız başta olmak üzere tüm yargı mensuplarımız cumhuriyetin, demokratik hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün korunmasında adaletin yansız ve etkin bir şekilde dağıtımında gösterdikleri çaba takdire şayandır. Hepimizin hedefi hukukun üstünlüğü bağımsız ve tarafsız bir yargı, adalet hizmetlerinin kalite standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşa en iyi en hızlı adalet sisteminin sunulmasıdır. Bizim görevimiz duyguyla, coşkuyla ve ön yargı ile davranmak değil Türk hukuk sisteminin son yıllarda yükselttiği insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız hiç olmadığı kadar bağımsız ve tarafsızdır. Onu ve şahsiyetlerine düşkündür. Tamamen vicdani kanaatlerine göre soruşturmalarını yürütmekte ve hükümlerini vermektedirler” diye konuştu.


Konuşmaların ardından tören sona erdi.




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