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23 Kasım 2017 13:33

Denizli’de yıkımı yapılan çarşıda iş kazası: 1 ölü

Denizli (İHA) – Denizli’de, tartışmalara neden olan ve yıkım çalışmaları süren Üçgen Çarşısı’nda yaşanan kazada ekskavatör operatörü hayatını kaybetti.

Denizli’de yıkımı yapılan çarşıda iş kazası: 1 ölü

23 Kasım 2017 13:33


Olay, saat 10.30 sıralarında Pamukkale ilçesindeki yıkım çalışmaları süren Üçgen Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim’de yıkımına başlanan çarşıda, ekskavatör operatörü Fatih Çoban (21), sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Çoban’ın yıkımını yaptığı bloğun üstündeki baca, devrildi. Devrilen beton baca, ekskavatör kabininin içinde bulunan Çoban’ın üzerine düştü.


Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Çoban’ın cesedi incelemenin ardından itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Çoban’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan ekskavatör kabininin üzerinde güvenlik önlemi olmadığı ileri sürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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