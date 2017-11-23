Denizli’de yıkımı yapılan çarşıda iş kazası: 1 ölü

Olay, saat 10.30 sıralarında Pamukkale ilçesindeki yıkım çalışmaları süren Üçgen Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim’de yıkımına başlanan çarşıda, ekskavatör operatörü Fatih Çoban (21), sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Çoban’ın yıkımını yaptığı bloğun üstündeki baca, devrildi. Devrilen beton baca, ekskavatör kabininin içinde bulunan Çoban’ın üzerine düştü.

Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çoban’ın cesedi incelemenin ardından itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Çoban’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan ekskavatör kabininin üzerinde güvenlik önlemi olmadığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.