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30 Haziran 2018 11:57

Denizli’de YKS heyecanı

Denizli’de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanırken, bazı adaylar yetişebilmek için koşarak sınava girecekleri okullara geldi.

Denizli’de YKS heyecanı

30 Haziran 2018 11:57


Denizli’de YKS’nın Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu sabah saat 10.15’de başladı. Sınava toplam 26 bin 140 üniversite adayının girdiği Denizli’de sınavların yapılacağı okullarda polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alınırken, adaylar yapılan üst aramasının ardından içeriye alındı. Saat 10.00’a doğru okul bahçesinde bekleyen veliler, polis ve sınav görevlileri tarafından okul bahçesi dışarısına çıkarıldı. Saat 10.00 itibari ile okulların bahçe ve bina kapıları kapatılarak girişlere izin verilmedi. Bazı adaylar ise saat 10.00 kuralına takılmamak için koşmak zorunda kaldı. Sınavın başlaması ile birlikte bazı aileler evlatları için Kur’an-ı Kerim okurken, bazıları ise heyecanlarını sohbet ederek yenmeye çalıştı. Daha önce çocukları sınava giren ailelerin heyecanlarının az olduğu gözlenirken, çocuğu ilk defa sınava giren ailelerin ise hayli heyecanlı oldukları görüldü. Saat 10.15’de başlayan sınavda adaylar 135 dakika ter dökecek.


Polis ekipleri okul çevrelerinde sınav saati boyunca inşaat ve hafriyat gibi çalışmalara izin vermezken, ayrıca okul önlerinden geçen araçlara klakson çalmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.




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