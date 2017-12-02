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02 Aralık 2017 18:00

Denizli’de yolda yürüyen kadını darp eden şahıs tutuklandı

Denizli’de yolda yürüyen bir kadını darp eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de yolda yürüyen kadını darp eden şahıs tutuklandı

02 Aralık 2017 18:00


Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım’da Bayramyeri Meydanı’nda yolda yürümekte olan Ş.A. isimli kadın, bir anda yolunu kesen A.Y. isimli şüpheli tarafından darp edildi. Ş.A. isimli kadını zorla bir inşaata götürmeye çalışan A.Y., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden kaçtı. Şüpheli için çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olay yerinin başlangıç ve bitiş noktasıyla, şüphelinin geliş gidiş güzergahlarındaki ve iş yerlerine ait 155 adet kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemeler sonrası olayın şüphelisinin A.Y. (31) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüphelinin ikamet ettiği adrese giden polis ekiplerine karşı direnen A.Y. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Y. Denizli Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifadesinin ardından Denizli Adliyesine sevk edilerek, ilgili mahkeme tarafından tutuklandı.




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