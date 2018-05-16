Denizli’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, İlhan Acar (37) idaresindeki 20 GJ 748 plakalı otomobil İzmir Bulvarı üzerindeki Sümer Alt Geçiti’nde aynı istikamette seyir halinde olan Ayhan Sözgen (33) yönetimindeki 20 BK 566 plakalı beton mikserine çarptı. Özcan Uysal’ın kullandığı 20 BAV 36 plakalı otomobil, Adil Kaşıkçı yönetimindeki 20 CA 100 plakalı otomobil, Mehmet Emin Akyol’un idaresindeki 20 DN 594 plakalı otomobil ve İlhan Göktaş’ın yönetimindeki 20 AEU 34 plakalı kamyonet de zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücülerinden Acar ve Sözgen olay yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yaklaşık yarım saat durdu. Yol, polis ekiplerinin kazaya karışan araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırtması ile trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.