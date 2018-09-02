Denizli’deki depo yangını kontrol altına alındı

Yangın, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahahallesi’ndeki Gıda Toptancıları Sitesi’nde bulunan bir depoda meydana geldi. Yangında depo içerisinde bulunan kablo makaraları, odun ve araç lastiği gibi malzemelerin alev alması ile başlayan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 32 araç ve 100’e yakın personelle müdahale etti. Depodaki yangın itfaiye ekiplerinin dört bir taraftan yaptığı su ve köpüklü müdahalenin ardından söndürüldü. Yangına iş makinaları ile de müdahale edilirken iş yeri çalışanları ise depo bahçesinde bulunan ahşap malzemelerin tutuşmaması için forkliftlerle malzemeleri bölgeden uzaklaştırdı. İş makineleri de itfaiye erlerinin yangına daha etkin müdahale etmeleri için deponun demir kapısını kırdı.

Yangınla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, gelen ihbar üzerine harekete geçerek ilk etapta 6 ekipler olay mahalline gelindiğini kaydetti. Yangının büyüyeceğinin tahmin edilmesi üzerine olay yerine 31 ekip ve 100 personelin intikal ettiğini kaydederek, “3 saattir söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yangını kontrol altına aldık. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına şuan itibari ile devam etmekteler. İçeride kimyasal granül maddeler var, ahşap malzemeler var ve onların yandığını tespit ettik. Yangın güvenliği ve yanıcı yükünü azaltmak amacı ile de içerideki bir miktar malzemenin de tahliyesini sağladık. Onun dışında şuan için her hangi bir risk kalmadı” diye konuştu.

Öte yandan, yangında soğutma çalışmalarının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.