Denizli’deki depo yangınında maddi hasar meydana geldi

Merkezefendi ilçesinin Bozburun Mahahallesi’ndeki Gıda Toptancıları Sitesi’nde bulunan depoda meydana gelen yangında kablo makaraları, odun ve araç lastiği gibi malzemelerin alev almasıyla başlayan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 32 araç ve 100’e yakın personelle müdahale edildi. Ekiplerin depodaki yangına dört bir taraftan su ve köpüklü müdahalede bulunuldu. Yangın yoğun uğraşlar sonucu 7 saatin sonunda söndürüldü. Yangında ayrıca depo içerisinde kullanılan bir iş makinesi de yanarak kullanılamaz hale geldi. Deponun büyük bir bölümünün yandığı olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından polis ve itfaiye tarafından inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacağı kaydedildi.