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Denizli'deki depo yangınının nedeni belli oldu

Denizli’de 2 Eylül tarihinde bir nakliye deposunda çıkan ve 17 saatte söndürülen yangının çıkma sebebinin talaş kompresöründeki elektrik arızası olduğu öğrenildi.

Denizli'de 2 Eylül tarihinde bir nakliye deposunda çıkan ve 17 saatte söndürülen yangının çıkma sebebinin talaş kompresöründeki elektrik arızası olduğu öğrenildi.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir nakliye deposunda çıkan ve 17 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülen ve ciddi maddi hasara yol açan yangının talaş kompresöründeki elektrik arızasından çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 2 Eylül Pazar günü Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde bir nakliyat şirketine ait depoda çıkan yangınla ilgili soruşturma sonuçlandı. İtfaiye ekiplerinin depoda yaptığı incelemede, yangının ilk önce odun talaşlarının toplandığı alanda bulunan talaş kompresöründeki elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirtildi.

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