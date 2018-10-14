Denizli'deki emekli öğretmen cinayetinde 2'si kiracısı 4 kişi gözaltında

Denizli'de yaşadığı evin balkonunda öldürülen 61 yaşındaki engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın katil zanlıları olarak iş yeri kiracıları ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Olayın 20 bin TL'lik teminat parası anlaşmazlığından dolayı yaşandığı iddia edildi.

Pamukkale ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, tek başına yaşayan ve engelli olduğu belirtilen emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) sabaha karşı dairesinden bağrışmalar geldiğini duyan komşuları durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye giremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2. kattaki daireye balkondan merdiven yardımıyla girmek isteyince talihsiz kadının balkonda kanlar içerinde yatan cesedini gördü. Ardından eve giren ekipler kapıyı açarak 112 acil servis ekiplerinin eve girmesini sağladı. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde Çavdar'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Çavdar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Talihsiz kadın bugün öğlen namazını müteakip Denizli Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayet bıçağının kardeşlerin evinde bulunduğu iddia edildi

Katil zanlılarının Çavdar'ın Fatih Mahallesi'nde pideci fırını işlettiği kiracıları olduğu ortaya çıktı. Hayati Y., (22) ve Onur Y., (19) isimli kardeş ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi dün gece geç saatlerde polis tarafından gözaltına alındı. Cinayette kullanıldığı öne sürülen bıçağın zanlıların pideci dükkanı karşısında oturdukları çatı katındaki evlerinde bulunduğu öne sürüldü.

Cinayetin hemen ardından kardeşlerin evlerine girdikleri ortaya çıktı

Şahısların kaldığı ev ve çevresinde inceleme yapan ekiplerin cinayetin işlenmesinden hemen sonra şüpheli iki kardeşin önceki gün gece geç saatlerde evlerine girdiklerini belirledi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler katil zanlısı olarak iki kardeş ile birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Teminat parası yüzünden maktul ile kiracılar arasında gerginlik yaşandı

Cinayet nedeninin ise kiracı Hayati Y., ile Çavdar arasında yaşanan 20 bin TL'lik teminat parasından kaynaklandığı öne sürüldü. Hayati Y.'nin iş yerini kiralamak için verdiği 20 bin TL'yi Çavdar'dan istediği ancak kadının parayı iş yerini boşaltmadan veremeyeceğini söylemesi üzerine aralarında gerginlik yaşadığı belirtildi.

Kadını kimin bıçakladığı netlik kazanmadı

Gözaltındaki 4 şahsın polisteki sorguları devam ederken, cinayeti kimin işlediği konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.